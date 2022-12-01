Kartepe Çepni Mahallesi Mesudiye Caddesi’nde ikamet eden Ergün Demir(53) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Emekli fabrika işçisi 2 çocuk babası olan Ergün Demir’in cenazesi öğlen namazına müteakip Suadiye Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.