İzmit Serdar Mahallesi Emek Sokak’ta ikamet eden Ali Işık (78) felç sebebiyle vefat etti. Dörtler Yufka’nın işletmecisi olan ve 3 çocuk babası Ali Işık’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Serdar Yeşil Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.