İzmit Terzibayırı Mahallesi Kaymaz Sokakta ikamet eden 50.Yıl Okulundan emekli personel merhum Ramazan Gökdemir’in eşi, Kıbrıs Gazisi Fehmi Gökdemir ile birlikte 5 çocuk annesi Sadife Gökdemir(90) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kornişyolu Fatih Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.