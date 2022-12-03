Derince Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde ikamet eden Fatma Barutçuoğlu(72)mide kanseri sebebiyle vefat etti. Merhum aşçı Baki Barutçuoğlu’nun eşi ve 1 çocuk annesi olan Fatma Barutçuoğlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Yenikent Camii’nde kılınan cenazenamazının ardından Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.