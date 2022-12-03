Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2107 Sokak’ta ikamet eden Sefer Aktaş(63) kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Berberlik yapan ve 1 çocuk babası olan Sefer Aktaş’ın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından Karamürsel Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazınınardından Avcı Mezarlığında toprağa verildi.