Darıca Osmangazi Mahallesi’nde ikamet eden Atiye Güllüce(91) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Merhum inşaatçı Musa Güllüce’nin eşi ve 5 çocuk annesi olan Atiye Güllüce’nin cenazesi öğlen namazına müteakip Hz.Musa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.