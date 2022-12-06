İzmit Kadıköy Mahallesi Çimen Sokak’ta ikamet eden İlyas Akdoğan(83) Alzheimer hastalığı sebebiyle vefat etti. Fabrika emeklisi ve 4 çocuk babası olan İlyas Akdoğan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Hayırseverler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Hacılar Mezarlığında toprağa verildi.