İzmit Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokakta ikamet eden Petkimden emekli, Şahinler Köy Muhtarı İlhan Demir ile birlikte 5 çocuk babası İrfan Demir(73)mide kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Şahinler Camiinden alınarak Şahinler Mezarlığında toprağa verildi.