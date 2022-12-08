Kandıra Hacılar Mahallesi Merkez Küme Evlerinde ikamet eden Birgül Satılmış(62) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Merhum Çiftçi Muzaffer Satılmış’ın eşi ve 1 çoçuk annesi Birgül Satılmış’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hacılar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hacılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.