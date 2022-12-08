İzmit 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak’ta ikamet eden Fikriye Cebeci(81) yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. İşçi emeklisi İbrahim Cebeci’nin eşi ve 3 çocuk annesi Fikriye Cebeci’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Elmalık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.