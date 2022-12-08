İzmit Yeni Mahalle Aksel Sokak’ta ikamet eden Musamettin Duzan(52) böbrek hastalığı sebebiyle vefat etti. Artvin İl Özel İdaresi’nde memur olan ve 2 çocuk babası Musamettin Duzan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Yenidoğan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa veridli