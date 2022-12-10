İzmit Karabaş Mahallesi Aksu Sokakta ikamet eden Cemile Koç(80) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi Hacı Haluk Koç’un eşi ve 3 çocuk annesi olan Cemile Koç’un cenazesi öğlen namazına müteakip Baç Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.