Kandıra Sarıcaali Merkez Küme evlerinde ikamet eden İzzet Çakar (72) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Emekli çiftçi ve 5 çocuk babası İzzet Çakar’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Sarıcaali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıcaali Mezarlığında toprağa verildi