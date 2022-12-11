İzmit Karaabdülbaki Merkez Mevkii Küme Evleri’nde ikamet eden 65 yaşındaki iki çocuk annesi Ayşe Saraçoğlu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ev hanımı olan Saraçoğlu, Karaabdulbaki Camii öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaabdülbaki mezarlığına defnedildi.