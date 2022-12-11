Gölcük Donanma Mahallesi 225 Sokak adresinde ikamet eden yurtdışından emekli Asım Sönmez’in eşi Raziye Sönmez (90) yaşlık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Raziye Sönmez’in cenazesi Uzun Yokuş Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümüşhaneliler Mezarlığında toprağa verildi.