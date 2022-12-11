Kandıra Piroğlu mevkii küme evleri adresinde ikamet eden Ceylan Ekmek Fırınından emekli Nuri Yılmaz (62) mide kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nuri Yılmaz’ın cenazesi Tavşantepe Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocakaymaz Mezarlığında toprağa verildi.