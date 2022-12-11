Kartepe Arslanbey Şevkatiye Mahallesi Tarhan Sokak adresinde ikamet eden yurtdışından emekli İbrahim Tarhan (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İbrahim Tarhan’ın cenazesi Şevkatiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şevkatiye Mezarlığında toprağa verildi.