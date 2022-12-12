Gölcük Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı Fatih Caddesinde ikamet eden tersaneden emekli, 4 çocuk babası Mümtaz Neşe(1940)zatürre ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Gölcük Merkez Camiinden alınarak Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.