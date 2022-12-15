İzmit Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Sokak'ta ikamet eden Erol Çakar(61) beyin kanaması sebebiyle vefat etti. Emekli Ziraat Bankası çalışanı ve 3 çocuk babası olan Erol Çakar'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Mimamr Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kısalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.