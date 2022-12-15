Kartepe Fatih Sultan Mahallesi Gazi Caddesi Milazim İpek(74) KOAH hastalığı sebebiyle vefat etti. SSK emeklisi ve 2 çocuk babası olan Milazim İpek'in cenazesi öğlen namazına müteakip Sarımeşe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarımeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi.