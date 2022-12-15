İzmit Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak'ta ikamet eden Nurten Bozdemir (85) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Petkim emeklisi Ahmet Bozdemir'in eşi ve 1 çocuk annesi olan Nurten Bozdemir'in cenazesi ikindi namazına müteakip Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.