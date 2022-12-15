İzmit Malta Mahallesi Yurdum Caddesi'nde ikamet eden Sevim Pişirir(85) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Merhum şantiye emeklisi Kemai Pişirir eşi ve 2 çocuk annesi Sevim Pişirir'in cenazesi öğlen namazına müteakip Dumlupınar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yörükler Mezarlığında toprağa verildi.