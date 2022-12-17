İzmit Yenimahalle Erdil Sokak'ta ikamet eden Ahmet Polat(88) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 4 çocuk babası olan Ahmet Polat'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Yenimahalle Oğuz Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.