İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Güven Sokak'ta ikamet eden Ali Okuman(51) kalp krizi sebebiyle vefat etti. İzaydaş emeklisi ve 2 çocuk babası olan Ali Okuman'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.