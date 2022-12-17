Almanya'nın Dortmund şehrinde ikamet eden ÜlfiyeAtabay(83) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Merhum işçi Nazım Atabay'ın eşi ve 7 çocuk annesi olan Ülfiye Atabay'ın cenazesi ikindi namazına müteaki Nusretiye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Nusretiye Mezarlığında toprağa verildi.