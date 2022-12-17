Kartepe Emekevler Mahallesi Başak Sokak'ta ikamet eden İskender Kıroğlu(87) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Emekli öğretmen ve 2 çocuk babası olan İskender Kıroğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Emekevler Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.