Kartepe Emekevler Mahallesi Arzu Sokak adresinde ikamet eden merhum Recep Alioğlu’nun eşi Fatma Alioğlu (108) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Fatma Alioğlu’nun cenazesi Emekevler Çamlık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.