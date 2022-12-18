İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden vergi dairesinden emekli Hüseyin Şekeroğlu (72) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Hüseyin Şekeroğlu’nun cenazesi Seka Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.