Kandıra Karadivan Mahallesi Davutlar mevkiinde ikamet eden berber Nami Aydemir (64) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nazmi Aydemir’in cenazesi Davutlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadivan Mezarlığında toprağa verildi.