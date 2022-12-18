İzmit Turgut Mahallesi Şenollar Sokak adresinde ikamet eden eski kahvehane işletmecisi Şeref Dinler (77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Şeref Dinler’in cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.