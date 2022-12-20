Derince Dumlupınar’da ikamet eden 3 çocuk annesi Aliye Özgen 89 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitiren ev hanımı, Özgen’in cenazesi Mimar Sinan Camii’nden öğle namazına müteakip olarak kaldırıldı. Derince Merkez Mezarlığına defnedildi.