Çayırova’da ikamet eden 4 çocuk babası Nazim Metin 82 yaşında hayatını kaybetti. 10 senedir felçli olan Metin 35 gündür entübe ediliyordu. Metin’in cenazesi Çayırova Merkez Camii’nden öğle namazına müteakip olarak kaldırıldı. Ademyavuz Mezarlığına defnedildi.