İzmit Tepeköy mahallesinde ikamet eden 11 çocuk babası Yusuf Atak 70 yaşında kalp yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Emekli memur Atak’ın cenazesi Bayındırlık Ulu Camii’nden öğle namazına müteakip olarak kaldırıldı. Atak kent mezarlığına defnedildi.