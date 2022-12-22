Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi Nazif Yıldırım(73) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 3 çocuk babası olan Nazif Yıldırım’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Halıdere Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.