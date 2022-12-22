İzmit Tüysüzler Mahallesi Doğukan Sokak’ta ikamet eden Ayla Taçyıldız(47) kanser sebebiyle vefat etti. Taç Tasarımın sahibi Talat Taçyıldız’ın eşi ve 3 çocuk annesi olan Ayla Taçyıldız’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Tüysüzler Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.