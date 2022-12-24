Kartepe Acısu Mahallesi Ambarlı Sokak’ta ikamet eden Abdurrahman Bulut(80) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Emekli ve 6 çocuk babası olan Abdurrahman Bulut’un cenazesi öğlen namazına müteakip Acısu Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Yavuz Sultan Selim Mezarlığında toprağa verildi.