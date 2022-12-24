Gölcük İhsaniye Mahallesi 4320 Sokak’ta ikamet eden Ahmet Turgay Bayar(71) şeker hastalığı sebebiyle vefat etti. İzmit Belediyesi emeklisi ve 3 çocuk babası olan Ahmet Turgut Bayar’ın cenazesi öğlen namazına müteakip İhsaniye Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.