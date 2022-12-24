İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Çepni Sokak’ta ikamet eden Tayfun Meydan(38) karaciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Tenis antrenörü ve 2 çocuk babası olan Tayfun Meydan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.