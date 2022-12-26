İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Yücel Sokak’ta ikamet eden Abdurrahman Yurt(74) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. İşçi emekliis ve 7 çocuk babası olan Abdurrahman Yurt’un cenazesi öğlen namazına müteakip Alikahya Hayırsevenler Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.