İzmit Orhan Mahallesi Sefer Sokak’ta ikamet eden Ahmet Gül(87) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Esnaf emeklisi ve 5 çocuk babası olan Ahmet Gül’ün cenazesi öğlen namazına müteakip Bahçecik Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığında toprağa verildi.