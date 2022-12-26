Derince İbni Sina Mahallesi Kervan Sokak’ta ikamet eden Emin Umutlu(92) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Seka emeklisi ve 3 çocuk babası olan Emin Umutlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Muratevler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.