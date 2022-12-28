Başiskele Serdar Mahallesinde ikamet eden 4 çocuk babası emekli şoför (85) Aydın Uralgil çoklu organ yetmezliği ve buna bağlı olarak kansere yenik düştü. Uralgil’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip olarak Mevlana Camii’nden kaldırıldı. Merhum Serdar mezarlığına defnedildi.