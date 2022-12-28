SALİH DİLEK
İzmit 28 Haziran Mahallesinde ikamet eden 6 çocuk babası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli (76) Salih Dilek yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetti. Dilek’in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip olarak Nur Camii’nden kaldırıldı. Merhum Sucuali Köy Mezarlığına defnedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.