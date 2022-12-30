Derince Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak’ta ikamet eden Alim Altay(62) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. SSK emeklisi ve 2 çocuk babası olan Alim Altay’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.