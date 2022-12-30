İzmit Akçakoca Mahallesi Alaca Mescit Sokak’ta ikamet eden Mehmet Çelik(79) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Pasta ustası olan Mehmet Çelik’in cenazesi öğlen namazına müteakip Akçakoca Dere Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.