İzmit Gökçeören Mahallesi Sadıklar Mevkii Küme Evler’de ikamet eden Habil Baytar akciğer enfeksiyonu sebebiyle vefat etti. Çiftçi ve 4 çocuk babası olan Habil Baytar’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Gökçeören Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gökçeören Mezarlığında toprağa verildi.