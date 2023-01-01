İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ulu Çınar Caddesi adresinde ikamet eden TÜPRAŞ emeklisi Ahmet Feyyaz Kancaal (93) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Feyyaz Kancaal’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.