Derince İbni Sina Mahallesi Leyla Sokak adresinde ikamet eden TÜPRAŞ emeklisi Hasan Öncü (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Öncü’nün cenazesi Evliya Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.