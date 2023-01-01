İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi 74. Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Bilgi Evleri’nde çalışan Ahmet Emin Özel (55) pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Emin Özel’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.