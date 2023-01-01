İzmit Serdar Mahallesinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Celal Akcan’ın eşi Fatma Akcan (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk annesi olan Fatma Akcan’ın cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültepe Mezarlığında toprağa verildi.